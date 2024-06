Sénégal: la Banque mondiale approuve 2 financements portant sur l’eau et l’assainissement et le Pacasen

La Banque mondiale a annoncé avoir approuvé deux financements pour le Sénégal. Selon un communiqué de presse de son bureau à Dakar, l’un, d'un montant de 200 millions de dollars, vise à améliorer les services d'assainissement et les ressources en eau dans les zones prioritaires du Sénégal.



Ce financement bénéficiera à plus de 7 millions de personnes, y compris 3000 agriculteurs qui pourront irriguer 600 hectares grâce à l'utilisation d'eaux usées traitées. L'autre est un financement additionnel de 110 millions de dollars pour le Programme d'Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (Pacasen).



Outre les 50 millions de dollars de l'Association internationale de développement (IDA), ce financement additionnel inclut 33 millions de dollars de l'Agence Française de Développement (AFD) et 27 millions de dollars du Gouvernement du Sénégal. Il vise à renforcer les collectivités locales et leur résilience climatique, selon la même source.



LE SOLEIL