Sénégal : menace de rupture totale de médicaments

Alerte ! La santé des Sénégalais est gravement menacée. En cause, le pays risque de faire face à une rupture totale de médicaments. Les quatre grossistes répartiteurs pharmaceutiques menacent d'arrêter l'importation de médicaments.



À l'origine : un contentieux avec la Douane portant sur l'introduction de médicaments d'une valeur de 38 milliards. Selon Source A et L'Observateur, les douaniers reprochent aux grossistes d'avoir effectué des importations de médicaments sans autorisation sur le marché en vigueur.



Le directeur de la Pharmacie et du médicament, Pr Yérim Mbagnick Diop, de mettre en garde dans les colonnes du journal l'Observateur : "Si les grossistes arrêtent leurs importations, des personnes vont mourir en moins d'une semaine".



SENEWEB