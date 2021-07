Sénégal : plus de 30 millions de litres d’alcool importés en 2020

Selon les données de la direction du Commerce intérieur, plus de 30 984 tonnes d’alcool ont été importées en 2020, ce qui a représenté environ 30 millions 900 litres d’alcool en vente libre sur tout le territoire. Les régions les plus touchées seraient Dakar, Thiès, Mbour et Ziguinchor.



Le chiffre ne prend pas en compte l’importation d’alcool brut. Malgré une procédure administrative stricte, la tendance est largement haussière et devrait se confirmer cette année. Selon informations relayées par L’Observateur, à mi-chemin de 2021 et alors que le monde subit encore les conséquences économiques de la pandémie à coronavirus, le marché des vins, et bières continue de se porter comme un charme.



Au 21 juin, le ministère du Commerce a déjà enregistré 14 millions de litres d’alcool, alors même que les périodes de grande importation, fêtes de fin d’année, sont encore loin. Au peloton de tête des grands importateurs, les industriels comme la Soboa, Sebo Stap, Finamac et Lsb.



A côté, plusieurs individus se sont aussi saisis de l’opportunité de faire des affaires florissantes et détiennent donc une part non négligeable du marché. Il faut dire que l’alcool est considéré comme un produit de luxe au Sénégal, du fait de la surtaxe appliquée.



En 2018, les prix des boissons alcoolisées ont augmenté de 1,3%, selon une étude de l’Agence nationale de la statistique et de la démographie. Une incidence directe de la Loi des finances rectificatives de la même année qui prévoyait la mise en place d’une taxe de 50% sur les alcools et les liquides alcoolisés.



Pressafrik