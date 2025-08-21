Connectez-vous
Ousmane Sonko fixe un ultimatum à BP pour l’approvisionnement en gaz domestique

Jeudi 21 Août 2025

Le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé mardi avoir fixé un ultimatum à la compagnie pétrolière BP, chargée de l’exploitation du gaz au large du Sénégal, afin de permettre un approvisionnement domestique et réduire le coût de l’énergie.

« Sur 2026, nous ne voulons pas aller chercher 9 cargaisons de gaz très loin pour les amener au Sénégal, alors qu’il y a du gaz produit ici », a déclaré le chef du gouvernement, lors d’une rencontre avec le secteur privé national.

Selon lui, l’utilisation du gaz local dans les centrales électriques, déjà converties du fuel au gaz, pourrait « régler énormément de choses », notamment la baisse du prix du kilowatt/heure pour les ménages et les entreprises, ainsi que des économies estimées à 143 milliards de francs CFA pour l’État.

Si le Sénégal est parvenu en février dernier à raffiner une première cargaison de pétrole domestique issue de Sangomar, l’approvisionnement en gaz local tarde à se concrétiser. Cette situation, qualifiée de paradoxe par Ousmane Sonko, nourrit les tensions entre l’État sénégalais et la multinationale britannique.

Le président Bassirou Diomaye Faye avait assuré, dans son discours du 3 avril, que le processus de renégociation des contrats extractifs suivait « son cours normal », avec des résultats jugés « satisfaisants ». Mais face au blocage des discussions avec BP, le Premier ministre a promis de « poser les actes qu’il faut » pour imposer une solution nationale.
 



