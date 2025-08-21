Connectez-vous
Sanctions américaines : le juge Mame Mandiaye Niang promet de “rester debout”

Jeudi 21 Août 2025

Visé par des sanctions des États-Unis dans le cadre de ses fonctions de procureur adjoint à la Cour pénale internationale (CPI), le magistrat sénégalais Mame Mandiaye Niang a affirmé rester « serein », malgré les lourdes restrictions qui lui sont imposées.

Dans une interview accordée à Emedia, le juge Niang a dénoncé une attaque contre son travail, rappelant qu’il bénéficie du « soutien fort » des autorités et citoyens de son pays. Il a décrit l’impact concret des sanctions : gel des avoirs, annulation de visas et blocage des transactions financières internationales.

« En tant que magistrat, je sais qu’il est dans l’essence de ma fonction de contrarier des puissants », a-t-il déclaré, ajoutant : « Nous resterons debout et servirons la justice pénale internationale comme nous l’avons fait pour notre pays. »

Malgré les pressions et menaces évoquées, le juge sénégalais a réaffirmé sa détermination : « Si on ne fait pas face malgré les difficultés, ce sera le règne absolu de la tyrannie. Et ça, ce n’est pas acceptable. »
 



