Serigne Mbaye Sy Mansour : "La belle patience est la marque de fabrique des vrais croyants "

Le Khalife général des Tidianes est resté fidèle au Regroupement des musulmans de Sacré-Cœur 3. Comme il le faisait depuis plusieurs années, il a présidé, hier, la conférence religieuse annuelle dudit cadre. Le thème (Vie et œuvre du Prophète Mouhamed) a été traité avec brio par Papa Youssoupha Diop.



Serigne Mbaye Sy Mansour, renseigne L'AS, de marteler : "Un bon musulman doit s'interdire le mensonge et apprendre à endurer sans gémir. La belle patience est la marque de fabrique des vrais croyants qui doivent toujours prendre exemple sur le Sceau des prophètes qui était beau physiquement et moralement".