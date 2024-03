Seydi Gassama invite Macky à s’excuser avant de partir "pour les dérives et errements de son régime"

Le Président Macky Sall a crié sur tous les toits qu’il va quitter le pouvoir le 2 avril prochain. Mais avant de partir le directeur exécutif de la section d’Amnesty International au Sénégal lui donne un dernier conseil.



Il demande au chef de l’Etat de s’excuser pour les dérives autoritaires et errements de son régime.



« Il doit des excuses au peuple sénégalais pour les dérives autoritaires et les errements de son régime qui ont causé tant de souffrance et terni l’image de notre démocratie. Il doit organiser une élection irréprochable et éviter au pays une crise post-électorale desbilisatrice », a écrit Seydi Gassama sur son compte Twitter.