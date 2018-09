Silence on tue au Port autonome de Dakar:5 morts en 5ans

Dakar Terminal est une entité du groupe Bolloré qui se trouve au mole 2 du port de Dakar. Bolloré avait été choisi au détriment de Grimaldi pour l'exclusivité de tous les navires communément appelés Roro (Roll in, Roll out) sur décision du président Macky Sall en 2013. Contrairement au choix initial du Président Wade qui lui avait choisi Grimaldi en y associant des entreprises portuaires sénégalaises.



Mais quand Macky est arrivé au pouvoir, il a annulé la décision de Wade et a octroyé la concession du mole 2 au groupe français Bolloré. C’est ainsi que Dakar Terminal a commencé ses activités en mars 2014. Depuis lors 5 accidents mortels ont été enregistrés.



La première victime a été tuée par un engin communément appelé Terberg (engin qui tractes des charges de 100 tonnes). La deuxième a été écrasée par un conteneur plein. Idem pour la troisième personne. La quatrième est victime d’un Terex (Chariot élévateur de conteneur. Et la cinquième personne a été écrasée par un Terberg aussi.



Des accidents horribles du fait que toutes les victimes sont écrasées...pour ne pas utiliser le terme propre à savoir écrabouiller. Mais pire à chaque fois que ces accidents arrivent, le directeur général Fabrice Ture et le directeur d'exploitation Barath Nelakatan (le premier nommé est français et le second Indien) intiment l'ordre de reprendre les opérations avant même que le corps des victimes soit enlevé par les sapeurs. Tout les agents qui sont sur les navires ont peur pour leur vie et lancent un message de détresse .



DakarMatin