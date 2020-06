Six nouveaux décès liés au Coronavirus, la barre des 70 morts franchie

Triste record. Le Sénégal a enregistré ce mardi 16 juin 2020, pour la première fois en un jour, un nombre de six décès liés à la Covid 19. Ce record macabre porte le bilan à 70 morts du coronavirus.

Pour le reste du bilan du jour, présenté par le Directeur de Cabinet du Ministère de la Santé et de l’Action sociale, Dr Aloyse Waly Diouf, l’on notera les 74 nouveaux cas enregistrés sur 999 tests effectués, soit un taux de positivité de 7,4%. Enregistrés dans les zones telles que Yeumbeul, Rufisque, Diourbel, Hlm Grand Yoff, Point E (2 cas) et Touba (4 cas), 10 de ces nouveaux cas sont issus de la transmission communautaire. Le reste (64) provient des contacts suivis par les services sanitaires.



Par ailleurs, 101 patients ont été déclarés guéris ce jour, portant le bilan global à 3525 patients sortis d’hôpital.



A ce jour, selon les chiffres du ministère de la Santé, le Sénégal compte 5247 cas enregistrés depuis le 2 mars 2020, 70 décès déplorés, un patient évacué en France, 3525 patients déclarés guéris et 1651 personnes contaminées et encore sous traitement.





