Son audition annulée, Idrissa FALL CISSÉ reprend Son Passeport

Interpellé, lundi dernier, jour de la Tabaski, avant d’être relâché un peu plus tard, par la section de recherches de la Gendarmerie, Idrissa FALL CISSÉ semble être tiré d’affaire.



En effet, selon ses proches, son audition, prévue ce mercredi après-midi, a été purement et simplement annulée. La raison? Mystère et boule de gomme.



En outre, son passeport, confisqué à son arrestation, lui a été restitué. En d’autres termes,Idrissa FALL CISSÉ peut retourner en France où il est établi après que la Tabaski qu’il était venu célébrer est bousillée.





WALFNet