Sonko à Madiambal Diagne : "Ya ñack diom" [Vidéo]

Débutant ses propos, le leader de Pastef de dire à l'administrateur du groupe Avenir Communication qu'"il n'a pas de vergogne". "Moi, j'ai écrit au Procureur personnellement pour lui souligner que des personnes près du régime ont subtilisés plus de 90 milliards de Fcfa et doivent être entendues. Ces proches de Macky Sall ont annoncé plus de 8 plaintes à mon encontre. Je n'ai jamais reçu de notification d'une quelconque plainte. Ils l'ont annoncée pour le gaz, le pétrole et dans bien d'autres questions", révèle-t-il.





Pour rappel, Ousmane Sonko avait annoncé que le directeur des Domaines, Mamour Diallo a détourné 94 milliards de francs Cfa sur une affaire foncière. "Il n'est pas à son coup d'essai car il a été épinglé par d'autres rapports notamment par l'IGE et la Cour des comptes. J'ai saisi tous les organes de contrôle mais, il n'y a que l'Ofnac qui a réagi. Or, cela est un crime économique", révélait-il.