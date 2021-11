Souleymane Teliko : " Je ne suis coupable d’aucune faute. J’ai toujours fait mon travail convenablement"

Le juge Souleymane Teliko et le ministre de la justice ont eu un échange houleux lors lors de la réunion du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) qui s’est tenu, hier, au Palais.L’ex président de l’Ums qui ne digère pas son affectation à la Cour d’appel de Tambacounda comme président, s’en est pris au Garde des Sceaux et au Président Sall.



«Vous n’avez rien à me reprocher. Je ne suis coupable d’aucune faute. J’ai toujours fait mon travail convenablement», a-t-il martelé dans des propos rapportés par Les Échos.



Téliko de rembobiner : «C’est une décision injustifiable Mais, je ne me fais pas de soucis, car le dernier mot revient toujours à Dieu «wal aaxibatu lil muttaxiin».



Le ministre de la Justice, contre attaque avec dextérité:: «J’ai besoin d’hommes d’expérience au niveau de la Cour d’Appel de Tambacounda».



Rewmi