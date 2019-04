Spéculation foncière: Macky Sall promet de mener une « lutte sans merci » contre les prédateurs

Après son installation officielle par le Conseil constitutionnel comme président de la République du Sénégal, le Chef de l’État, Macky Sall réélu le 24 février dernier pour un second mandat de cinq ans, s’est adressé à la nation sénégalaise.



Laquelle nation qui lui a renouvelé sa confiance, doit vivre de nouvelles mutations au cours de ce quinquennat sous le sceau entre autres de la rigueur qui sera de mise sur les biens publics. Ainsi que dans son Allocation devant un parterre d’une quinzaine de Chefs d’Etat africains et chefs de gouvernement, le président Macky Sall se dit engager sur ce mandat à faire mettre fin à certains comportements des sénégalais.



« Je promets une lutte sans merci contre les spéculations foncières dans les zones humides et celles à vocation agricole notamment la zone des Niayes », dit Macky Sall réitérant avec fermeté.



« Je voudrais dire solennellement que je ne laisserai pas la frénésie de la spéculation foncière détruire cette zone d’intérêt vital ». « Je veillerai personnellement à la protection des zones à vocation agricole sur l’étendue du territoire national », a martelé le président.