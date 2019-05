Succession du guides des Thiantacones : " C’est à Bordeaux que le Cheikh a choisi", révèle son épouse Sokhna Bator

La veuve, s’adressant aux talibés du Cheikh a rendu grâce à Dieu et à Serigne Saliou avant de rappeler tout ce que leur époux faisait pour elle.



« Le plus important pour moi, ce n’est pas le titre de Dieuwerigne qu’il m’a accordé, mais c’est d’avoir été son épouse. Je n’ai aucune prétention mais la vérité triomphera. Je peux d’ores et déjà vous dire que c’est à Bordeaux que le Cheikh a choisi. C’est historique pour la famille des Thiantacounes », a lancé Sokhna Bator Thioune à ses talibés.



« Que tout le monde soit serein. Je vous demande tout simplement de vous unir. Restez unis et suivez les enseignements de Serigne Béthio Thioune », recommande-t-elle.