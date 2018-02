Suivi des points d’eau dans la Zone sylvo-pastorale : le programme Servir renforce son partenariat avec l’UGB (vidéo)

En plus de la proposition et de la validation d’un plan d’action visant à promouvoir les activités de cette cohésion pluridisciplinaire soutenue par l’USAID, l’atelier permettra d’évaluer les capacités des différentes parties prenantes et des utilisateurs du service.



L’ouverture de la première journée a été occasion pour le CSE de magnifier la nouvelle déclinaison fructueuse de son partenariat avec l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, noué à travers la section géographie.



« C’est la première fois que nous bénéficions cette opportunité, en milieu universitaire, de faire une communication sur le programme Servir », a témoigné le docteur Adama SARR, chercheur au CSE.



« Nous avons un certain nombre d’acteurs clés avec qui nous travaillons dans l’élaboration du service », a-t-il noté, en indiquant que ce séminaire offrira l’occasion de signer des protocoles en vue d’aller vers des actions concrètes pour développer l’offre.



À terme, « des actions seront engagées, des responsabilités seront données et un planning d’activités sera dégagé », a renseigné M. SARR.



Le Docteur Labaly TOURE a rappelé que l’implication active de l’UGB au profit de ce cadre répond à la volonté de l’institution universitaire de mettre la recherche au service du développement.



Le docteur TOURE a souligné par ailleurs l’importance de la Géomatique dans la production de données satellitaires fiables pour suivre les dynamiques temporelles et spatiales des milieux.



Cela permettra par ailleurs, dans un contexte de changements climatiques, « d’amener les décideurs à prendre les meilleurs choix pour l’aménagement » et d’indiquer aux éleveurs les accès aux points d’eau.



