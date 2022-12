Surveillance aérienne : Le Mali doté de drones de type TB2

Le Mali s’est doté de drones de surveillance et de combat de dernière génération de Type TB2. Ainsi, ces équipements de défense vont compléter et renforcer le vecteur aérien Malien. Ils ont été présentés au ministre de la défense Sadio Camara, lors d’une visite dans la cinquième région administrative du Mali, Mopti. Le partenariat entre la Turquie et le Mali est passé par là. Après la présentation de cet arsenal sécuritaire, des vols de reconnaissance ont été effectués devant le ministre Sadio Camara et la délégation qui l'accompagnait dans cette partie du pays dénommée « la Venise du Mali ».



À rappeler que le TB2 est développé par la société turque Baykar Technologies pour être utilisé par les forces armées turques. Il s'agit du premier drone chasseur-tueur entièrement construit pour la surveillance à longue portée et à moyenne altitude. La Turquie est devenue en moins d’une décennie l’un des fabricants de drones capable d'exporter sa production, aux côtés des États-Unis, d’Israël ou de la Chine.