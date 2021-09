"T.A.S" n'est membre d'aucune coalition

"La République des Valeurs ne se reconnaît pas dans les alliances au niveau national. En conséquence, elle ne signera pas la charte de la coalition nouvellement annoncée. Notre option de toujours a été de construire un vrai pôle alternatif ancré sur l'éthique et la citoyenneté.

La République des Valeurs reste ouverte à tous les Sénégalais, mouvements citoyens et forces politiques qui s'opposent résolument au régime actuel, pour une refondation de la République.

Face à cette situation, la République des Valeurs annoncera très prochainement les modalités de sa participation aux élections départementales et communales.

Fait à Dakar, Le 13 septembre 2021".