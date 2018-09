Tanor : "Khalifa Sall, ce n'est pas mon affaire"

La révocation du maire de Dakar, Ousmane Tanor Dieng s'en lave les mains. "Khalifa Sall a été exclus du Parti socialiste. Donc lui et ses partisans ce qu'ils font, n'est pas notre affaire", a lancé le secrétaire général du Ps, repris par L'AS.



Tanor réagissait ainsi, ce dimanche à Mbour, lors du lancement de la campagne de parrainage dans le département. Soit deux jours après la révocation du désormais ex-édile de la capitale et trois jours après la confirmation, par la Cour d'appel, de sa condamnation en première instance dans l'affaire de la Caisse d'avance.



Tanor a martelé : "Nous avons de la solidarité envers lui. C'est humain, mais le reste c'est la loi. Et même si la loi est dure, elle reste la loi. Et elle a été mise en œuvre. J'ai cheminé avec Khalifa Sall, maintenant le reste ce n'est pas mon affaire."



SENEWEB