Tension à l'Est de la RDC : Diomaye en médiateur

Le Président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a réaffirmé son engagement pour la stabilité en Afrique en menant des entretiens téléphoniques avec ses homologues rwandais et congolais.



Dans un message publié sur le réseau social X, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye a annoncé avoir échangé avec Paul Kagamé et Félix Tshisekedi au sujet de la situation préoccupante à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC).



https://twitter.com/pr_diomaye/status/1885724313774403852?s=46

Ces discussions visaient à mieux comprendre l’évolution des tensions dans la région et à explorer les pistes d’un dialogue ouvert en faveur d’une paix durable.



« Le Sénégal reste engagé pour la stabilité et la sécurité en Afrique et dans le monde », a souligné le chef de l’État sénégalais.



Cette démarche du Président Faye à la concertation intervient alors que l’Est de la RDC reste en proie à des violences entre groupes armés et à des tensions entre Kinshasa et Kigali.



RTS