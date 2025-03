Tensions migratoires : Yassine Fall en visite en Mauritanie pour apaiser les relations

La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Yassine Fall, s’est rendue en Mauritanie ce lundi 17 mars, alors que les tensions restent vives entre les deux pays en raison des expulsions de migrants ouest-africains, dont de nombreux Sénégalais. Cette visite diplomatique intervient après plusieurs jours de critiques émises par des ONG sur les conditions de refoulement des migrants, jugées inhumaines.



Au cours de son déplacement, Yassine Fall a rencontré le président mauritanien Mohamed Ould Ghazouani, à qui elle a remis une lettre officielle du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye. À la sortie de cette entrevue, la cheffe de la diplomatie sénégalaise est restée prudente dans ses déclarations, préférant mettre en avant un message de solidarité et de coopération.



« Nous avons échangé sur la situation de solidarité et d’amitié entre nos deux pays et sur la nécessité de renforcer cette dynamique à tous les niveaux : humain, économique et social », a déclaré Yassine Fall.



Toutefois, aucune mention n’a été faite concernant les engagements mauritaniens pris la semaine dernière sur la transmission des modalités d’obtention de la carte de résidence pour les Sénégalais. Ce silence contraste avec l’indignation récemment exprimée par Dakar face aux expulsions massives de ses ressortissants, dénonçant le traitement réservé aux migrants et appelant au respect de leurs droits.



De son côté, Nouakchott maintient que ces expulsions sont des mesures de routine, justifiées par une volonté de régulariser la situation des migrants et de lutter contre le trafic de personnes.



En marge de cette rencontre présidentielle, Yassine Fall devait également s’entretenir avec son homologue mauritanien ainsi qu’avec des représentants de la communauté sénégalaise vivant à Nouakchott. Elle a réaffirmé son engagement à travailler au renforcement des relations bilatérales, tout en évitant d’évoquer publiquement les sujets sensibles liés aux expulsions.