Tenues à l’école: Talla exige le port dès l’année prochaine

En partenariat avec le ministère de l’Artisanat et de la transformation du secteur informel, le ministère de l’Education a mis en place un système d’application du port des uniformes dans toutes les écoles publiques du préscolaire et de l’élémentaire, à compter de l’année prochaine.







Ce, pour mieux valoriser l’image des établissements, veiller aux changements de certains comportements, mais aussi et surtout mieux appuyer sur le savoir vivre en communauté. Ces tenues vont être réparties comme suit : 2 chemises pour les garçons et 2 blouses pour les filles avec un tissu en coton dont les couleurs autorités sont le bleu, beige, vert, jaune et marron, le choix revenant à l’académie.



L’objectif de ces démarches consiste à favoriser l’accès et le maintien scolaire des couches vulnérables pour diminuer les charges chez les parents. La mesure contribue à la relance économique passant par le renforcement de l’entrepreneuriat local. Levier important pour créer l’atmosphère de travail et de discipline, l’uniforme permet aux élèves d’être armés de bons comportements, de développer le savoir vivre, tout en évitant d’accorder de l’importance au matériel et au port vestimentaire des autres.







Mieux, le port de l’uniforme participe de la sécurité de l’élève en milieu scolaire et même en chemin de l’école, car permettant une facile identification, surtout en situation d’urgence.