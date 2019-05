Thione Seck à la barre : "On m'a marabouté"

Le tribunal correctionnel de Dakar a ouvert ce jeudi le procès de Thione Seck et son co-accusé Alay Djité. Ils sont jugés pour association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, blanchiment de capitaux et de falsification ou altération de signes monétaires. Les faits remontent au 27 mai 2015.



À la barre, le leader du Raam Daan s'est présenté en victime : "Ça fait plus de 45 ans que je compose de la musique pour sensibiliser. Je ne comprends pas et je ne comprendrai jamais, même dans ma tombe, pourquoi on m'a amené là. On m'a bluffé, on m'a marabouté. On a failli gâcher la carrière de mon fils (Wally Seck) puis on a emporté mes 85 millions. Et là ou je vous parle, je prends 14 médicaments par jour à cause de mon emprisonnement."



Thione Seck rembobine : "On m'a proposé une tournée européenne de 105 dates. Et c'est un monsieur qui se nomme Joachim Cissé qui m'a apporté ce sac d'argent. Et c'est moins de 24 heures avant de voir mon avocat pour la signature du contrat qu'on m'a pris les 85 millions."



Le chanteur ajoute : "Je n'avais jamais pensé qu'un jour je serai devant un juge. Je respecte les gendarmes mais ils n'ont pas dit la vérité. Ils sont venus avec Alay Djité pour me demander si je le connais ou pas. Et je le répète, si je savais que c'était des faux billets la gendarmerie ne m'attraperait jamais. Et quand ils sont venus, dama tiite ba tokk si sac bi (j'avais si peur que je me suis assis sur le sac, en wolof)."



SENEWEB