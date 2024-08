Thomas Bach annonce que les Jeux olympiques 2024 de Paris sont «clos»

Les Jeux olympiques d'été de Paris s'achèvent ce dimanche 11 août 2024 avec la cérémonie de clôture au Stade de France à partir de 19h00 TU (21h00 heure de Paris). Pendant un peu plus de 15 jours, près de 11 000 athlètes se sont affrontés dans une course folle aux médailles. Suivez en direct la cérémonie de clôture, qui conduira à la passation entre Paris et Los Angeles, ville-hôte des JO 2028.