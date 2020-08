Tivaouane : Serigne Babacar Sy Mansour annule la Ziarra d’Achoura

Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a demandé l’annulation de la traditionnelle Ziarra d’Achoura. En raison de la Covid-19, il a été décidé, à la place, d’organiser une journée de prières, a annoncé hier Serigne Moustapha Sy Ibn Al Amine, lors d’une cérémonie de présentation de vœux, à l’occasion du nouvel an musulman.



«Après avoir consulté le khalife général des tidianes, l’ensemble des branches de la famille de Seydi El Hadj Malick Sy, a pris l’initiative d’organiser la Ziarra d’une autre manière», a indiqué Serigne Moustapha Sy.



Ce dernier souligne qu’il a été «demandé à tous, là où ils sont dans les régions, coordinations et fédérations, d’organiser des journées de prières pour magnifier cette fête communément appelée ‘Tamkharite’ et le lendemain, qui est la journée de l’Achoura, de tenir des séances de prières».