Triste nouvelle en Côte-d’Ivoire: L’ex Premier Ministre Charles Konan Banny n’est plus

La Côte-d’Ivoire encore endeuillée. La Triste nouvelle avec la disparition ce vendredi 10 septembre 2021 de l’ex Premier Ministre Charles Konan Banny à Paris, où il avait été évacué pour des soins.



Les plus hautes autorités ivoiriennes, dont le Président Alassane Ouattara et le Président Henri Konan Bédié, aussitôt informées.



Le Gouverneur Charles Konan Banny était âgé de 78 ans.



Toutes nos condoléances à sa famille biologiques et à tous ceux qui l’aimaient.



SK