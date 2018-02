UGB - Fin de la quinzaine de l’hygiène et de l’entretien : une édition « exceptionnelle », selon la COMSOC

La 5e édition de la quinzaine de l’hygiène et de l’entretien de la Commission sociale de l’UGB organisée en collaboration avec le Centre Régional des Œuvres universitaires (CROUS) a pris fin.



La cérémonie de clôture a été une occasion pour le secrétaire général de la COM SOC Cheikh Ndigueul Béye de manifester sa satisfaction à l’endroit du directeur Ibrahima Diao, du personnel technique du CROUS et des étudiants.



« Cette année la quinzaine a été exceptionnelle », a-t-il dit devant le chef des Services administratifs Dr Bassirou Diéye et ses collègues.



En a croire le SG, il n’y a pas eu de frustrations de la part des étudiants. « Nous avons reçu de la part et d’autres des pensionnaires de Sanar des remerciements pour les agents du CROUS pour leur engagement et dévouement », a-t-il souligné.



Cheikh Ndigueul Béye et son équipe qui vont boucler leur mandat ont salué les innovations apportées cette année dans le domaine du social.



En effet, pour la 5e édition de la quinzaine de l’hygiène et de l’entretien ; 8 bancs publics ont été installés dans chaque village. Ceci pour améliorer le cadre de vie du campus social.



« Nous sommes satisfaits de notre bilan » a-t-il lancé. Sous la magistère de cette commission, le CROUS a réussi à installer une conduite d’eau autonome, à réfectionner entièrement la dalle du restaurant No 2 avec un matériel de cuisine et un central d’eau glacée.



« Nous partons mais nous allons accompagner l’équipe qui va venir pour que la seule doléance qui reste c’est-à-dire le bitumage de la voirie soit effective » a-t-il manifesté en saluant le soutien de la direction dans la mise en œuvre des initiatives de son équipe.



>>> Suivez sa réaction …