UGB : Regards croisés sur le texte de loi portant modification du Code pénal

L’UFR des Sciences UFR des Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston a convié diverses expertises en droit autour d’une réflexion sur les lois n°10/2021 et n°11/2021 modifiant respectivement la loi n°65-60 du 21 juillet 1965 portant Code pénal et la loi n°65-61 du 21 juillet 1965 portant Code de Procédure pénale. Un regard croisé entre spécialistes qui dépasse le soutien inconditionnel qui caractérise souvent le vote des lois à l’hémicycle et, clarifier les orientations de ces nouvelles dispositions. L’exercice a permis devant le secrétaire général adjoint du Gouvernement et des acteurs politiques « de poser le débat de façon saine et sereine, de s’élever au-dessus de la polémique stérile afin d’aider à situer les enjeux et trouver les voies et moyens susceptibles de contourner les impasses du moment ». L’UGB réaffirme, à travers cette démarche, son attachement à ses missions d’enseignement, de recherche, mais aussi et surtout de service à la communauté.