URGENT : Barthélémy Dias condamné à six mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 100 mille FCFA La sentence est tomb

de Sacré-Cœur /Mermoz Barthélemy Dias a été livré devant le tribunal des flagrants délits de Dakar et le verdict est sans appel de six mois ferme. La salle d’audience est pleine comme un œuf avec les parents, amis, militants, et sympathisants du mis en cause qui ont rejoint dès les premières heures de la matinée le palais de justice de Dakar pour le soutenir.



08h 56 mn : Plusieurs leaders de l’opposition ont aussi effectué le déplacement. On peut citer le maire de grand Yoff Madiop, le président du Grand parti Malick Gackou, le maire de Dalifort Idrissa Diallo, le président du mouvement Agir Thierno Bocoum….



09h 33 mn : C’est une salve d’applaudissement des partisans du maire de Sacré Couer / Mermoz qui a accompagné l’entrée du tonitruant avocat Me El hadji Diouf dans la salle. « On dirait qu’il y’a une guerre mondiale dans cette salle. On nous terrorise pour un simple délibéré. Je ne vois que des gendarmes dans la salle ! Quel que soit la décision sachez que seul Dieu est puissant. Barthelemy moko yor », lance la robe noire les mains en direction de l’assistance avant que la salle ne plonge dans une hilarité.



10 heures 12 : La sentence est tombée. Le maire Barthélemy Dias vient d'être condamné à six mois d'emprisonnement ferme et à une amende de 100 mille francs par là. Il a été reconnu coupable des délits d'outrage à agent et d'appel à une insurrection non armée par le juge du tribunal des flagrants délits de Dakar.





Kady FATY, leral.net