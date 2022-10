Un incendie déclaré à la CMS de Richard-Toll

Un incendie s’est déclaré ce mardi vers quatorze heures à la caisse du crédit Mutuel du Sénégal de la commune de Richard -Toll au moment où tout le personnel de la boite observait la pause. Quelques dégâts matériels ont été enregistrés : des fauteuils, des chaises et des machines ont été réduits en cendre mais par contre les dossiers des clients et le coffre-fort n’ont pas été touchés par les flammes. Aucun blessé n’a été également constaté.



Joint au téléphone, le président du conseil d’administration de la caisse de Richard-Toll Souleymane Djigo rassure les clients et déclare que les activités vont reprendre dès demain mercredi.





Toutes les dispositions sont prises pour permettre à la clientèle d’effectuer ses opérations le plus rapidement possible. Un court-circuit serait à l’origine de cet incendie, informe-t-on.



