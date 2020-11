Union Européenne : Vers l'expulsion de tous les "Modou-Modou" sans papiers

L'Europe semble traumatisée par la déferlante migratoire. Ainsi, l'Union Européenne (UE) a annoncé une vaste opération d'expulsion de migrants sans-papiers, rapporte le site bnnbloomberg.ca, visité par Rewmi Quotidien.



Les noms, dates de naissance et autres informations personnelles à des caractéristiques physiques comme les empreintes digitales, les scanners du visage ou de l'iris, seront indispensables à l'Union Européenne pour expulser les sans-papiers.



Le Fonds fiduciaire de l'UE pour l'Afrique a alloué environ 60 millions d'euros (70,1 millions de dollars), soit plus de 39 milliards Fcfa, pour développer des systèmes au Sénégal et en Côte d'Ivoire, selon les documents publiés par Privacy International basée au Royaume-Uni.



Dans les deux cas, le financement a été accordé à Civipol, une société de conseil pour le ministère français de l'Intérieur, qui a, à son tour, aidé les gouvernements du Sénégal et de la Côte d'Ivoire à moderniser leurs systèmes de registres nationaux.



En France, la traque aux sans-papiers est déjà lancée. Plusieurs sans-papiers sénégalais n'osent plus sortir et restent cloitrés chez eux de peur d'être rapatriés.

SENEWEB