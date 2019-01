Urgent - Présidentielle 2019 : la liste définitive des 5 candidats

La délibération du Conseil constitutionnel vient de tomber. Ceci, après une première publication qui avait écarté de la course les candidats Khalifa Ababacar SALL et Karim Meissa WADE. Idrissa SECK, Ousmane SONKO, Macky SALL, Issa SALL et Madické NIANG ont alors été retenus pour briguer le suffrage des sénégalais à la présidentielle du 24 février 2019. Les listes définitives qui viennent d’être publiées retiennent les 5 candidats provisoires, selon notre . Les recours des deux candidats recalés introduits auprès du Conseil ont été alors rejetés.



