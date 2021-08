Vaccination des lutteurs : les ténors de l’arène boycottent les doses

Tous les Sénégalais ne sont pas emballés par la campagne de vaccination et la prise des doses. Et le Comité national de Gestion (CNG) de la lutte ne dira pas le contraire.



En effet, la structure dirigée par Bira SENE a organisé une journée de vaccination à l’arène nationale ce 4 août pour permettre au monde de la lutte d’obtenir leurs premières doses afin de se prémunir contre les effets dévastateurs de la Covid-19. Cependant, au moment d’administrer les doses, il n’y avait pas l’ombre d’un ténor de l’arène. Balla GAYE 2, Modou LO, Bombardier, Boy NIANG, Tapha TINE, Lac de Guiers 2, Gouy Gui, Siteu… aucun d’entre eux n’a répondu à l’appel. Pourtant, selon le président du CNG, ils ont tous été invités à venir se faire vacciner.



A en croire le CNG, la vaccination est obligatoire pour pouvoir lutter et une « passe sanitaire » est délivrée aux lutteurs qui se sont vaccinés.





WALFNet