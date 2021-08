Variant Delta : Condé met le Sénégal sur sa liste rouge

L’ANSS a décidé de soumettre les voyageurs étrangers à un contrôle strict et systématique de leur résultat de test RT-PCR Covid-19 et la poursuite de leur séjour dépendra d’un résultat négatif au test. Tandis que pour ceux en provenance des pays (y compris limitrophes de la Guinée) notamment le Sénégal où circule le virulent Delta découvert en Inde, l’ANSS exige au voyageur un passe-vaccinal même s’il présente ou pas un certificat de test négatif.



L’agence prévient que même après avoir passé toutes ces étapes, dont dépend l’obtention de leur Visa d’entrée en Guinée, ils seront soumis à un contrôle systématique pendant leur séjour. La multiplication et la circulation de nouveaux variants font craindre à l’ANSS « une troisième vague dans les pays où l’immunité collective n’est pas encore atteinte par le faible taux de couverture vaccinale avec seulement 4 % », relève une note circulaire de l’agence sanitaire.







