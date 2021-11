Variant Omicron : voici les pays qui ont suspendu leurs vols avec l’Afrique australe

Les Vingt-Sept ont recommandé de suspendre les liaisons aériennes avec sept pays du sud de l’Afrique touchés par le nouveau variant Omicron, à savoir le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud et le Zimbabwe.



Le variant apparu pour la première fois jeudi en Afrique du Sud et baptisé Omicron a été classé vendredi « préoccupant » par l’Organisation mondiale de la santé (OMS).



Il faudra « plusieurs semaines » pour mieux comprendre le nouveau variant, a assuré l’organisme, déconseillant de prendre des mesures de restriction aux voyages, à rebours donc des décisions prises par de nombreux États, tandis qu’à l’aéroport de Johannesburg, des voyageurs visiblement inquiets faisaient essayaient d’attraper les derniers vols à destination des pays qui ont fermé leurs portes à l’Afrique du Sud. On fait le point.



Les 27, réunis en urgence pour faire face à la menace du nouveau variant du coronavirus, ont recommandé de suspendre les voyages en provenance de ces sept pays : Botswana, Eswatini, Lesotho, Mozambique, Namibie, Afrique du Sud, Zimbabwe. Cette décision a été annoncée par la Présidence slovène de l’Union européenne. Plus tôt dans la journée, la présidente de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, avait émis la même recommandation. « La Commission européenne proposera, en étroite coordination avec les États membres, d’activer le frein d’urgence pour interrompre les voyages aériens en provenance de la région d’Afrique australe en raison du variant B.1.1.529 », avait-elle tweeté.



La France avait indiqué ce vendredi midi de suspendre « immédiatement » les vols en provenance d’Afrique australe. Cette suspension est actée « pour au moins 48 heures », avait indiqué Olivier Véran lors d’un déplacement à Brest. « Pour tous les ressortissants qui sont arrivés en France au cours des deux dernières semaines, nous leur demandons de contacter les autorités sanitaires pour qu’ils puissent bénéficier d’un test PCR », a précisé le ministre de la Santé. « Nous sommes dans un principe de précaution absolu et justifié », poursuit-il, estimant que « sa diffusion en Afrique du Sud est rapide, ce qui justifie de prendre des mesures ». Il a appelé « les voyageurs qui avaient prévu de se rendre dans ces pays à suspendre leur voyage » Par la suite le Quai d’Orsay a précisé les pays d’Afrique australe concernés : il s’agit des sept pays désignés par l’UE.



Les États-Unis ferment leurs frontières aux voyageurs de huit pays d’Afrique australe. L’arrivée sur le sol américain sera interdite à partir de lundi aux personnes venant d’Afrique du Sud, du Botswana, du Zimbabwe, de Namibie, du Lesotho, d’Eswatini, du Mozambique et du Malawi, a déclaré un haut responsable américain. Seuls les ressortissants américains et les résidents permanents aux États-Unis seront autorisés à entrer dans le pays.



Le Canada interdit les voyageurs en provenance de sept pays d’Afrique. « Nous devons agir rapidement pour protéger les Canadiens », a expliqué dans une conférence de presse Jean-Yves Duclos le ministre de la Santé, précisant que les pays concernés étaient le Botswana, l’Eswatini, le Lesotho, le Mozambique, la Namibie, l’Afrique du Sud, et le Zimbabwe.



La Russie interdit les vols en provenance d’Afrique du Sud et des pays voisins, tout comme la Suisse.



Le Royaume-Uni avait dégainé le premier jeudi, annonçant qu’il allait interdire l’entrée aux voyageurs en provenance de six pays d’Afrique, à savoir l’Afrique du Sud, la Namibie, le Lesotho, l’Eswatini, le Zimbabwe et le Botswana. Cette mesure a pris effet ce vendredi à 13 heures.



Israël a indiqué dans la nuit de jeudi à vendredi avoir placé sur sa « liste rouge » sanitaire l’Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et Eswatini (l’ancien Swaziland). Le ministère de la Santé israélien a annoncé avoir détecté un cas du nouveau variant du Covid-19 découvert en Afrique du Sud. « Le variant découvert dans des États du sud de l’Afrique a été identifié en Israël. Il s’agit d’une personne revenue du Malawi », a indiqué le ministère, disant craindre « deux cas supplémentaires de personnes revenues de l’étranger » et placées en confinement.



L’Allemagne a indiqué à son tour ce vendredi qu’elle allait refuser les voyageurs étrangers en provenance d’Afrique du Sud. Cette règle, qui s’appliquera à partir de vendredi soir, concernera l’Afrique du Sud et « probablement les pays voisins », a dit le ministre sortant de la Santé allemand Jens Spahn. Seuls les citoyens allemands seront autorisés à rentrer, en respectant une quarantaine de 14 jours, même s’ils sont vaccinés. « La dernière chose dont nous avons besoin maintenant, c’est l’introduction d’un nouveau variant qui cause encore plus de problèmes », a expliqué le ministre.



L’Italie a interdit l’entrée de son territoire à toute personne ayant séjourné en Afrique australe « au cours des 14 derniers jours », a annoncé ce vendredi le ministre de la Santé Roberto Speranza, invoquant « la précaution maximale » face au nouveau variant du Covid. Les pays concernés par cette mesure sont l’Afrique du Sud, le Lesotho, le Botswana, le Zimbabwe, le Mozambique, la Namibie et l’Eswatini.



La Croatie a annoncé durcir les contrôles pour les voyageurs en provenance de plusieurs pays, dont le ministre de l’Intérieur Davor Bozinovic n’a pas donné la liste. « Nous allons interdire les arrivées de certains pays ou imposer une quarantaine de 14 jours avec des tests obligatoires », a-t-il déclaré.



Le Maroc a décidé d’interdire l’accès de son territoire aux ressortissants d’Afrique du Sud, du Botswana, de la Namibie, du Lesotho, de l’Eswatini, du Mozambique et du Zimbabwe. Cette mesure concerne également les passagers en provenance ou ayant transité par ces pays.



Des pays arabes interdisent l’entrée aux voyageurs de pays africains. L’Arabie saoudite et les Emirats arabes unis vont appliquer cette interdiction aux voyageurs venant d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, du Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe. Selon un officiel saoudien, cité par l’agence de presse SPA, les voyageurs venant de ces sept pays pourront entrer dans le royaume s’ils ont passé les quatorze derniers jours dans un autre pays. La Jordanie a également annoncé des mesures similaires, tandis que Bahreïn appliquera cette interdiction à six des sept pays cités, dont l’Afrique du Sud.



Singapour va refuser à partir de dimanche l’entrée aux voyageurs en provenance de sept pays d’Afrique australe, sauf à ses citoyens et résidents permanents. Les non Singapouriens et les voyageurs ne disposant pas d’un permis de résidence permanent dans la cité-Etat d’Asie du Sud-Est, et qui ont voyagé récemment dans l’un de ces pays « ne seront pas admis à entrer à Singapour ou à y transiter ». Ces nouvelles restrictions s’appliqueront à partir de dimanche pour les voyageurs en provenance d’Afrique du Sud, du Botswana, d’Eswatini, du Lesotho, de Mozambique, de Namibie et du Zimbabwe, a indiqué le ministère.



Le Japon va durcir aussi ses restrictions aux frontières à l’encontre de six pays d’Afrique australe : à partir de samedi, les voyageurs en provenance de ces pays seront soumis à une quarantaine de dix jours dans un lieu choisi par le gouvernement, a annoncé le Japon. Ils devront se soumettre à un test de Covid à leur arrivée, et à trois autres durant cette quarantaine, a précisé le gouvernement.