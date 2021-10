Vidéo - Serigne SENE met en garde ses militants : "Ils vont bientôt se ruer vers Guet-Ndar. Ne vous laissez pas emporter ..."

Le leader de l’Alliance Pour la République dans la Langue de Barbarie a battu le rappel des troupes dimanche dans son fief à Guet-Ndar. Cheikh Samba SENE déterminé à assurer la victoire du maire Mansour FAYE dans cette partie de la ville obtient le soutien de Latyr FALL, coordonnateur local du Parti socialiste, de Moulaye FALL, Cheikh Samba SENE, Makhou SENE et d’autres personnes ressources du quartier. Des serments d’allégeance qui, visiblement, fouettent son engagement. Il a profité de la mobilisation pour inviter les pêcheurs à ne pas prêter oreille à l’opposition. « Ils vont bientôt se ruer vers Guet-Ndar. Ne vous laissez pas emporter », a-t-il dit. « Ils vont passer quelques jours et après, vous ne les verrez plus. Ils ne gagneront pas », a-t-il assuré. Serigne SENE a passé en revue les différentes réalisations du président Macky SALL dans la Langue de Barbarie et soutient qu’aucun chef de l’Etat avant lui n’avait obtenu un tel bilan.