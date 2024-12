Vidéosurveillance à Dakar : la Boad alloue 30 milliards de FCfa au Sénégal

La Banque ouest-africaine de développement (Boad) alloue 30 milliards de FCfa au Sénégal. L’enveloppe est destinée à l’ex tension du réseau et de la plateforme de vidéoprojection unifiée de la ville de Dakar et sa banlieue.



La Banque ouest-africaine de développement (Boad) a dé caissé, hier mercredi, un mon tant global de 171,363 milliards de FCfa, portant à 932,631 milliards de FCfa le montant global des engagements au titre de l’année 2024 et à 9.079,3 milliards de FCfa le total des engagements de la Boad (toutes opérations confondues), depuis le démarrage de ses activités opérationnelles en 1976. Le Sé négal fait partie des pays bénéficiaires de cette enveloppe. 30 milliards de FCfa lui sont octroyés. L’objectif est de porter à 80 % le taux de prévention de la criminalité dans la ville de Dakar et sa région, assurer une couverture sécuritaire d’au moins 70 % des zones sensibles, environ 540 emplois directs, indirects et induits.



C’est dans le cadre de l’extension du réseau et de la plateforme de vidéoprojection unifiée de la ville de Dakar et sa banlieue. Le financement permettra ainsi la densification du réseau de vidéosurveillance à Dakar et son extension aux communes périphériques par le déploiement de 26 nouveaux sites d’opérations secondaires, dont deux dans des postes de commande ment de district et 24 dans des commissariats urbains ou commissariats de commune.



Le projet prévoit, entre autres, l’implémentation de nouvelles fonctionnalités afin de disposer d’une plateforme technologique moderne et unifiée de vidéoprotection. En marge du Conseil d’administration, la Boad a également procédé à une prise dans le capital social de la société « Air Côte d’Ivoire », dans l’objectif de renforcer les ressources stables de l’entreprise pour lui permettre de financer ses investissements et régula riser ses fonds propres. L’apport de la Boad est estimé à 4,1 milliards de FCfa. La Boad est également entrée dans le capital de « Market Solutions », en Côte d’Ivoire, à hauteur de 2,3 milliards de FCfa.



L’objectif est de créer une entité polyvalente de services financiers permettant d’offrir des alternatives innovantes de financement ainsi que des services de conseils aux acteurs financiers de la sous-région.



Le Soleil