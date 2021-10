Violence contre des partisans d'Ousmane Sonko : Un témoin relate les faits - vidéo

L'après-midi à été sanglante au quartier Boukotte Est dans la commune de Ziguinchor. Le quartier a été le théâtre d'une vive altercation entre les partisans de l'opposant Ousmane Sonko et ceux du directeur de l'aéroport international Blaise Diagne, candidat à la mairie de Ziguinchor.



Une source indique qu'Ousmane Sonko était sur les lieux pour rencontrer les opérateurs économiques au siège de l'Unacois. A son arrivée, il a été vivement ovationné par la foule surexcitée de revoir son leader.



Comme le siège de l'Unacois fait face à la maison de Doudou Ka, les partisans de ce dernier ont compris qu'il s'agissait d'une amère provocation. Ainsi, ils ont appelé à la mobilisation pour faire face à l'affront.



Il s'en est alors suivi des jets de pierres et des tirs d'armes à feu venant de l'un ou de l'autre des camps. Les pastefiens ont identifié trois blessés évacués à l'hôpital de Ziguinchor. Les partisans de Doudou Ka également ont indiqué plusieurs blessés dans leur camp, évacués, eux aussi, à l'hôpital.



Pour l'instant, le calme est revenu sur les lieux et on attend la version officielle des proches des deux camps.



