Visite d’Emmanuel MACRON à Saint-Louis : À GUET-NDAR, la grosse bourde de la Commune (photos)

Pour les beaux yeux du président français Emmanuel MACRON, en visite à Saint-Louis, le 03 février 2018, la Commune de Saint-Louis s’est lancée dans une vaste opération de rafistolage et d’embellissement qui cible plusieurs artères de la ville.



Alors que certains s’indignent contre des « initiatives circonstancielles et spontanées » de la municipalité, d’autres expriment leur vif soulagement.



Toutefois, à l’heure où d’incessants appels au dragage du petit bras du fleuve sont lancés, la Commune déverse des camions de sables sur les berges pour masquer les montagnes d’ordures qui s'amoncelaient sur les berges de GUET-NDAR.





« Le mal est fortement aggravé », crie un environnementaliste. « Les couches sablonneuses rajoutées au relief déjà important se glisseront dans le petit bras du fleuve et réduiront la taille du canal déjà très exigu », explique-t-il.