Visite de proximité à BANGO : Amadou François GAYE vante les réalisations du PSE (Photos)

« BANGO est le point de départ d’une stratégie de maillage que nous comptons dérouler dans toute la région de Saint Louis », a-t-il déclaré Amadou François GAYE, le président du mouvement.



M. GAYE qui se dit convaincu de l’impact du Plan Sénégal Émergeant (PSE) dans l’amélioration des conditions de vie des populations a profité de ses rencontres pour sensibiliser les « Bangotins » sur les bénéfices de cette vision déclinée par le chef de l’ETatat.



Il a insisté notamment sur la pertinence de la Couverture de Maladie universelle (CMU) et des bourses familiales. Dans cette optique, le jeune responsable politique révèle qu’il a enrôlé une cinquantaine de familles de Saint-Louis dans la CMU.



Parlant du projet de rénovation de l’Aéroport international de Saint Louis lancé récemment par le président Macky SALL à Bango, il indiqué que plus d’une cinquantaine de jeunes de Saint-Louis y trouveront de l’emploi. « Ce projet de plusieurs dizaines de milliards, dont les financements sont déjà bouclés, est plus que structurant », a-t-il noté.



Pour rappel, Mansour FAYE, le ministre de l’Hydraulique et de l’Assainissement, maire de Saint Louis, s’était rendu à BANGO. Il a félicité M. GAYE pour la mobilisation des jeunes et des femmes menée par la JCI, en saluant le « leadership exemplaire » de son président.



M. FAYE, confiant du travail abattu par le Président SALL et son gouvernement durant ces sept dernières années, donne rendez-vous à BANGO, au soir du 24 février pour fêter la victoire de leur candidat.



NDARINFO.COM