Visite officielle du président d’Egypte : les grosses bourdes du protocole de la présidence

Ce sont des erreurs monumentales que le protocole du palais de la République a commises ce vendredi, à l’occasion de la conférence conjointe animée par le président de la République, Macky Sall et son homologue, Abdel Fattah Al-Sissi, président de la République d’arabe d’Egypte, en visite officielle de deux jours au Sénégal.

La première erreur se trouve sur le drapeau de l’Egypte. Les services chargés du Protocole ont commis la bourde de mettre sur les chevalets le drapeau... de la révolution égyptienne de 1952 en lieu et place du drapeau égyptien adopté sous sa forme actuelle depuis le 4 octobre 1984. Il se compose de trois bandes horizontales, rouge, blanches et noires, avec l’emblème national de l’Égypte, l’aigle de Saladin, au centre de la bande blanche.

L’autre gaffe, c’est que le nom du président de la République du Sénégal, Macky Sall ne figurait sur aucun des pupitres ! En effet, c’est le nom du président de l’Egypte qui était mentionné sur les deux pupitres. Ces erreurs ont été remarquées et signalées par les chargés du protocole du président de la République d’arabe d’Egypte, qui ont ensuite demandé qu’elles soient corrigées.

Du coup, les écriteaux sur lesquels figuraient ses erreurs ont été enlevées juste avant l’arrivée des deux présidents dans la salle des banquets du palais de la République où se tenait la rencontre.



EMEDIA