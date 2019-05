Vol chez Coumba Gawlo : « les cambrioleurs sont passés par la fenêtre »

Coumba Gawlo a été cambriolée. La maison de la chanteuse sise à la cité Djily Mbaye, a été visitée par des malfrats dans la nuit du lundi au mardi. Selon des sources, les voleurs ont défoncé la fenêtre de la chambre pour s’introduire dans la maison en pleine nuit. Ils ont emporté tous les bijoux de la diva.



« Nous ne pouvons pas faire l’estimation exacte du prix des bijoux. Seule Coumba Gawlo Seck peut la faire. Les voleurs ont emporté tous les bijoux qui étaient gardés dans la chambre et ont aussi emporté des habits de Coumba Gawlo Seck. Ils ont mis la pièce sens dessus-dessous avant de disparaître », a expliqué la source.



Les faits se sont déroulés vers les coups de 3h du matin. « Coumba Gawlo Seck est hors du pays. On lui a expliqué la situation et elle s’en est remise à Dieu. Au moment des faits, il y avait dans la maison ses deux filles adoptives. L’année dernière, à la même période, elle a été victime de faits similaires et avait perdu ses bijoux estimés à montant de 7 millions de francs CFA », souligne nos interlocuteurs. Qui nous informent qu’une plainte a été déposée à la brigade de la Foire. Une enquête est ouverte.



