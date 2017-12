Vote de budget du CROUS : Motion de félicitations de l'intersyndicale à Ibrahima DIAO

Le budget du CROUS a été voté jeudi lors du conseil d’administration au Rectorat de l’UGB. Une occasion saisie par l’intersyndical du CROUS dirigé par M. Birima Ndiaye et représenté par Masseck Ngom d’adresser une motion de félicitations à l’endroit du Directeur du CROUS Ibrahima Diao pour les services rendus à l’institution.



En effet, selon l’intersyndical, depuis sa nomination à la tête du CROUS, Ibrahima Diao fait montre d’un esprit d’ouverture et de collaboration avec les partenaires sociaux.



Le budget pour l’année 2018, voté à l’unanimité, s’élève à 5 565 085 000 FCFA contre 6 649 652 625 FCFA en 2017 soit une diminution de 1 084 567 625 FCFA en valeur absolue et de 16 , 31 % en valeur relative.



Cette baisse s’explique par la rareté des ressources au sommet de l’Etat et l’augmentation des étudiants à chaque année universitaire.



Ainsi, le budget du fonctionnement est évalué à 4 990 585 000 et celui de l’équipement à 574 500 000 FCFA.



Il faut noter que le quorum a été atteint et le CA s’est déroulé dans une atmosphère de calme et d’échanges devant le PCA, Professeur Baydallaye Kane, Recteur de l’Université, les administrateurs, le ministère de l’Enseignement supérieur, les directeurs des UFRS et les représentants du ministère des finances et de la présidence.





NDARINFO.COM