Wade maudit l'alliance Macky-Idy

Me Wade et Cie considèrent « sans surprise » que ce nouveau gouvernement est « formé par une coalition politicienne, fruit des négociations secrètes ,guidées par des intérêts personnels et aux antipodes des préoccupations de nos compatriotes qui aspirent à des améliorations notables ».



Notamment, en matière de sécurité alimentaire, d’accès à l’école, à l’eau et aux soins en ces temps de pandémie de covid-19.Selon Me Wade et Cie, ce nouvel attelage gouvernemental est une « équipe de circonstance qui se résume à des marchandages politiciens », relate les Echos.



Pour les libéraux ,le « dialogue politique national était une vaste tromperie destinée à détourner l’attention des Sénégalais ». Sur le nouveau ministre de l’intérieur Antoine Felix Diome, les libéraux indiquent qu’il a abandonné depuis longtemps tout sens du devoir d’impartialité.



Pour ce faire, le Pape du sopi invite les acteurs politiques du landerneau politique national à un « large front commun pour faire face aux dérives incessantes et intolérables du régime de Macky Sall ».