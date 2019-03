Xrum Xaax libre

Le rappeur et activiste Abdou Karim Guèye, plus connu sous le sobriquet de "Karim Xrum Xaax" a comparu, ce lundi, à la barre du tribunal d’instance de Dakar pour le délit d’appel à un attroupement. En lieu et place d’une peine de prison, il s’en est sorti avec une peine d’amende de 50 000 francs Cfa.