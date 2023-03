Y en a marre à la clinique: « L’état de santé d’Ousmane Sonko est alarmant»

Le président de Pastef/Les patriotes est présentement à la clinique Suma Assistance pour y recevoir des soins. A l’en croire, il a échappé, ce jeudi 16 mars, à une tentative d’assassinat orchestrée par le Chef de l’Etat, Macky Sall. Depuis, il est «sujet à de terribles vertiges, il souffre de douleurs au bas ventre et éprouve des difficultés respiratoires ».



De ce fait, le mouvement Y en a marre s’est rendu à la structure de santé. «Thiat et moi sortons de la clinique Suma Assistance pour nous enquérir de l'état de santé de monsieur Ousmane Sonko. Son état est alarmant, mais il reste debout et digne », a écrit leur coordonnateur Aliou Sané, dans un communiqué reçu.



Il soutient que la «situation de recul grave et honteux de notre démocratie doit interpeller toutes les Sénégalaises et les Sénégalais».



Sur ce, Y en a marre annonce qu’il fera face à la presse demain à 15h à son quartier général (QG) des Parcelles Assainies unité 16.