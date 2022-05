Y en a marre apporte son soutien "sans réserve" à Idrissa Gana GUEYE

Suite à un prétendu refus de prendre part au match que son club, le PSG, a joué samedi dernier contre Montpellier, notre compatriote Idrissa Gana GUEYE fait l’objet d’attaques des plus virulentes d’une certaine presse, de personnalités politiques françaises, d’associations et militants de la cause LGBTQ+.





De plus en plus, il est noté cette forte tendance à vouloir faire du sport un instrument politique visant à imposer une certaine vision du monde. Gana Gueye, s’il s’avère qu’il s'est abstenu de prendre part à cette journée de promotion de la cause LGBTQ, est resté en phase avec ses propres croyances, us et coutumes, et donc bénéficie du soutien total de son peuple.



Pour rappel beaucoup de sportifs sont sanctionnés pour avoir manifesté un soutien au peuple palestinien persécuté. Aussi, dans presque tous les stades européens, des joueurs africains subissent tous les week-end, des actes racistes sans qu'il n'y ait de réelles mesures ou sanctions à l'encontre des auteurs.



Le mouvement Y en a marre apporte son soutien sans réserve à notre compatriote et dénonce avec vigueur cette diabolisation dont il est victime. Y en a marre engage également les autorités sénégalaises, en l’occurrence le Ministère des sports et la fédération sénégalaise de football, à apporter un soutien officiel à Gana dans ces moments difficiles.