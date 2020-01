Yahya Jammeh averti de ne pas retourner en Gambie

Un porte-parole du parti de M. Jammeh a déclaré qu'il pouvait revenir à tout moment.Les voisins de la Gambie ont forcé M. Jammeh à s'exiler en Guinée équatoriale après qu'il ait refusé d'accepter sa défaite aux élections de décembre 2016.



Après avoir pris le pouvoir lors d'un coup d'État dans cette destination touristique populaire en 1994, il a organisé des élections régulières, mais a ensuite été accusé de violations des droits humains, notamment d'exécutions extrajudiciaires, de torture et de détention arbitraire.



Ces propos ont été diffusés au cours de l'année dernière lors des audiences publiques de la Commission vérité, réconciliation et réparation (TRRC) mise en place par son successeur, le président Adama Barrow.M. Jammeh a refusé de coopérer avec la commission.



Où est Yahya Jammeh ?



M. Jammeh a exprimé son désir de retourner dans son pays.Mais pour autant que l'on sache, il reste en Guinée équatoriale, à quelque 3 000 km de la Gambie. Le chef intérimaire du parti de M. Jammeh, Ousman Rambo Jatta, a refusé de dire quand exactement le chef évincé arriverait en Gambie."Il est en route... Il peut être ici à tout moment", a-t-il déclaré à l'émission Focus on Africa de la BBC.



Yahya Jammeh : En un coup d'oeil



Né en mai 1965



Il a pris le pouvoir lors d'un coup d'État en 1994



En 2013, il a juré de rester au pouvoir pendant "un milliard d'années, si Dieu veut"



Il a également ordonné l'exécution de criminels et d'opposants politiques dans le couloir de la mort



Il a déclaré en 2007 qu'il pouvait guérir le sida et l'infertilité avec des préparations à base de plantes



En 2008, il avait menacé de décapiter les homosexuels



Il nie que ses agents de sécurité ont tué le journaliste Deyda Hydara en 2004



M. Jatta parlait samedi après qu'un enregistrement de sa conversation avec M. Jammeh ait été divulgué.



Dans cet enregistrement, le dirigeant évincé a été entendu exprimer son soutien à une manifestation de ses partisans prévue pour le 16 janvier.



"Je ne veux pas de violence et je ne veux pas que quiconque touche ou détruise quoi que ce soit", a déclaré M. Jammeh.



A-t-il le droit de rentrer au pays ?



M. Jammeh a dit qu'il voulait faire valoir son droit de rentrer chez lui.



Cela a été clairement stipulé dans l'accord de janvier 2017 négocié par l'ONU, l'Union africaine et l'organisme régional, la CEDEAO, qui l'a vu accepter de s'exiler sous la pression des troupes de la CEDEAO qui étaient déjà entrées en Gambie.



Cet accord stipule que M. Jammeh partira "temporairement" et qu'il sera "libre de retourner en Gambie à tout moment de son choix, conformément au droit international des droits de l'homme et à ses droits en tant que citoyen gambien et ancien chef d'Etat".



Cependant, le porte-parole du gouvernement, Ebrima Sankareh, a déclaré qu'il ne savait pas "de quel document l'homme parle" et a souligné que le président Barrow n'avait jamais signé un tel accord.



S'il revient sans autorisation, "le gouvernement gambien ne peut pas garantir sa sécurité", a déclaré M. Sankareh à la BBC.



Il a estimé que M. Jammeh avait le "mal du pays", notant que la Guinée équatoriale et la Gambie ont peu de liens culturels communs.



Que se passe-t-il ensuite ?



M. Jatta, chef intérimaire du parti "Alliance for Patriotic Reorientation and Construction" de M. Jammeh, a déclaré que ce dernier devrait être autorisé à vivre en paix en Gambie, plutôt que d'être jugé pour des allégations de violations des droits de l'homme.



Il a averti que toute tentative d'arrestation de M. Jammeh entraînerait un "bain de sang".



"Personne n'osera l'arrêter", a-t-il dit.



M. Barrow devrait se représenter l'année prochaine, malgré un accord antérieur de se retirer après une période de transition de trois ans.