Yakham Mbaye: » Ousmane Sonko est prêt à tout pour parvenir à ses fins «

Troupeau…



» Depuis des années, j’ai compris que ce monsieur est prêt à tout pour parvenir à ses fins. Et aujourd’hui, à l’entendre affirmer, de manière péremptoire, certaines grossièretés, je me suis dit que ce monsieur assimile les Sénégalais à un troupeau d’incultes « , confie Yakham Mbaye, rapportent nos confrères de Seneweb.



Impôts…



Pour lui, tous ceux qui ont suivi Ousmane Sonko, au Sénégal et au-delà de nos frontières, l’ont entendu dire : «Au Sénégal, les députés paient mille cinq cents francs Cfa d’impôts.»



Mentir…



» Comment un homme tenté de devenir Président de la République, qui a poussé la pédanterie jusqu’à s’autoproclamer gardien du patriotisme sénégalais, qui adore se positionner en héraut de l’éthique, peut-il mentir avec une telle audace ? « , se demande-t-il.



SENEGO