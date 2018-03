Yakham Mbaye lance l'alerte rouge: "Continuez à croire que la dernière sortie de Youssou Ndour est gratuite"

Les complots sont en cours et les alliances se discutent loin de vos oreilles.



Votre Général est en train d’être esseulé pour mieux lui porter le coup de Jarnac et vous y participez en vous crêpant le chignon.



Vos sorties mal réfléchies et les unes plus catastrophiques que les autres, contribuent à fragiliser celui sans qui vous ne seriez pas Monsieur le... ou Madame la...



Continuez à croire que :

- la dernière sortie de Youssou Ndour est gratuite

- les tournées de Bougane sont pour amuser la galerie

- les visites de proximité de Idy, c’est parce qu’il a le mal du pays

- les grèves des enseignants ne pèseront pas sur la balance

- le Pds n’a pas un plan B, discuté

- déserter un plateau télé comme vous l’avez fait dernièrement avec Faram Facce de Pape Ngagne, n’aura aucun impact sur l’opinion politique nationale.



Continuez à croire que seuls, vous y arriverez !

Continuez à regarder de haut le reste du peuple. Désertez vos villes et vos villages, pensant que les gens sont en train de vous attendre avec le sourire et les bras ouverts à l’approche des élections.



Continuez à bâtir vos R+3 et R+4 dans vos villes et villages en laissant ceux qui vous avaient fait confiance, dans la misère la plus totale pensant qu’ils ne sont là que pour la mobilisation.



Que les jeunes qui vous entourent, continuent à penser qu’ils sont meilleurs que les autres qui n’ont pas cette chance ou qui ne jouissent pas de votre confiance. Qu’ils continuent à délaisser leurs amis d’enfance ; Qu’ils ne prennent plus leur téléphone ; Qu’ils continuent à tourner le dos à leur quartier ! Ils pensent que c’est ainsi qu’ils vont vous aider. C’est bien !



Que vos jeunes continuent à vous créer des ennemis inutilement, oubliant que leur vote ne comptera que pour une seule voix.



Que vos responsables continuent leurs querelles de borne -ontaine à Kaolack, Matam, Fatick, Tamba, Podor, Dakar, Touba…Les populations risquent d’en être exacerbées et finiront par arbitrer.



Continuez à croire que ceux qui vous disent la vérité, sont vos adversaires.



Continuez à penser qu’il suffira de beaucoup d’argent pour rempiler.



Je pense à Macky.



Je pense à ses parents.

Je vis sa solitude intérieure.

Aidez-le, bon sang !



Rendez-lui la monnaie de sa pièce, en vous oubliant un instant.

Allez lire l’art de la guerre de Sun Tzu et vous comprendrez que le danger est là, réel.



Vous pouvez ne pas me croire nak"