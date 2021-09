Yewwi Askan Wi, un poison mortel pour Mansour FAYE ?

L’union scellée entre les différents partis de l’opposition regroupés autour de la grande coalition Yewwi Askan Wi risque de donner le coup de grâce à l’actuel maire de Saint-Louis, Amadou mansour FAYE. Le schéma local devra aboutir à une conjonction politique entre les forces du PUR, du PASTEF, du Mouvement Euleuk Ci Biir, de FSD/BJ et les autres entités alliées.



Si la candidature de Mary Teuw NIANE est maintenue, l’édile risque de ne se limiter qu’à son premier mandat au bilan contesté. MTN, la bête noire du maire, avait clairement annoncé son ouverture à toute forme d’alliance politique allant jusqu’à préconiser une liste indépendante. Une importante saignée pour l’APR.



Toutefois, son allégeance et son compagnonnage avec le président Macky SALL suscite des réserves de la part de l’opposition radicale.



Aux locales, le travail de massification menée en sourdine par le PASTEF d’Ousmane, arrivé deuxième à la présidentielle à Saint-Louis, donnera sans doute des résultats satisfaisants pour cette nouvelle mouvance en vogue.



Des campagnes e sensibilisation en direction des primo -votants s’est soldée par d’importants enrôlements. Ces initiatives ont notamment ciblées les deux quartiers les populeux de la ville.



Au même moment, la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) minée par des querelles intestines, fait face à une colère grandissante accentuée par la conjoncture économique, le manque leadership de ses leaders et une myriade de promesses non encore tenues sur la pêche, l’emploi des jeunes et l’aménagement du cadre de vie.



NDARINFO.COM